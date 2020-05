Ufficio immigrazione, riapertura e accesso ai servizi

Come già comunicato da domani gli sportelli dell’Ufficio Immigrazione riprenderanno l’apertura al pubblico. Il ricevimento, in una prima fase sarà però consentito alle persone appositamente convocate dall’ufficio e negli orari indicati. Si forniscono di seguito alcune utili indicazioni: La Legge del 24 aprile 2020 nr. 27 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge nr.18 del 17.03.2020, intervenendo anche in materia scadenza e quindi validità dei “permessi di soggiorno”.

• Qualora il permesso di soggiorno abbia una scadenza tra il 31 gennaio ed il 31 luglio 2020, la validità è stata prorogata fino al 31 agosto 2020;

• Vengono prorogati al 31 agosto 2020 anche: a) richieste di conversione, b) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, c) le autorizzazioni o il permesso di soggiorno rilasciati da uno Stato UE che conferisce il diritto a soggiornare in Territorio Nazionale, d) i documenti e titoli di viaggio per rifugiati o titolari di protezione sussidiaria, e) i nulla osta per lavoro stagionale, per ricongiungimento familiare e per lavoro casi particolari.

• Per quanto riguarda i permessi di soggiorno per lavoro stagionale che abbiano una scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 la validità è stata prorogata fino al 31 dicembre 2020. Si ricorda che relativamente alle pratiche già in corso di istruttoria, gli interessati che vorranno/dovranno produrre integrazioni e/o memorie ex art. 10-bis L. 241/90 e succ. mod., potranno farlo a mezzo PEC (immig.quest.ct@pecps.poliziadistato,it) e/o raccomandata A.R., senza quindi necessità di recarsi fisicamente agli sportelli.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quel concerne il controllo dello stato di avanzamento della propria pratica, si raccomanda l’utilizzo del sito https://questure.poliziadistato.it/stranieri.