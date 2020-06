Ufficio postale di via Sebastiano Catania, Buceti: "Disagi per apertura a giorni alterni"

L’apertura al pubblico, a giorni alterni, dell’ufficio postale di via Sebastiano Catania crea non pochi disagi a tantissimi utenti. Il tutto senza considerare la lunga fila e gli assembramenti che si formano creando un grosso pericolo per la pubblica sicurezza e la circolazione stradale. Per queste ragioni il presidente del IV municipio di Catania Erio Buceti sollecita, al Direttore di Poste Italiane del capoluogo etneo, l’apertura degli sportelli di via Sebastiano Catania tutti i giorni. “Si tratta di un servizio di fondamentale importanza per tutta San Nullo ed i quartieri limitrofi - afferma Buceti- tenere la posta chiusa a giorni alterni vuol dire penalizzare moltissimi utenti e creare pericolose file davanti agli sportelli. Ci appelliamo anche al Sindaco Pogliese e all’amministrazione comunale in modo che possano farsi portavoce, presso le istituzioni competenti, e garantire così l’apertura degli sportelli di via Sebastiano Catania tutti i giorni ”

