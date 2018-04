Ufficio stampa Comune, l'Agcom archivia esposto di CataniaBeneComune

Si aggiunge un nuovo capitolo al romanzo catanese dell'ufficio stampa del Comune. Sull' esposto presentato da Matteo Iannitti di Catania Bene Comune arriva la pronuncia dell'Agcom, l'autorità garante per la comunicazione.

Il Comune

Con la delibera del 22 marzo scorso, il consiglio dell'Autorità ha archiviato l'esposto negando di fatto la violazione delle norme in materia di Comunicazione, basando la decisione sul sostanziale disconoscimento dei due giornalisti da parte degli enti chiamati in causa - Comune di Catania e Città Metropolitana di Catania - e sulla rimozione di alcuni comunicati dai siti istituzionali. In particolar modo, nel documento dell'Agcom, si fa riferimento ad una nota del 27 febbraio 2018 con la quale Antonina Liotta, Direttore generale del Comune, ed il Capo di Gabinetto del Sindaco Gianluca Emmi, hanno dichiarato ufficialmente che “i sigg. Giovanni Iozzia e Giuseppe Lazzaro Danzuso non intrattengono alcun rapporto lavorativo né contrattuale con il Comune di Catania e la loro attività non è pertanto riferibile al Comune”, che come precisano non lo avevano mai affermato.

La diffida

Inoltre, nella stessa nota del Comune, si fa riferimento ad alcuni comunicati inoltrati agli organi di stampa in occasione della "Giornata del Braille". In questo caso, scrivono i dirigenti, "pur essendo riportata ia dicitura “Comune di Catania-Ufficio Stampa” questa è “assolutamente improprio e non autorizzata dal Comune e, pertanto [...] è stata inoltrata apposita diffida alla riproduzione della predetta dicitura". Ma non solo. “Si rappresenta inoltre - aggiungono - che trattandosi di comunicati che non provengono in alcun modo dal Comune di Catania nessuna pubblicazione degli stessi è stata eflettuata sul sito internet dell'ente”

La Città Metropolitana

Anche per la Città Metropolitana, si fa riferiemento ad un comunicato dal titolo “Scuole-Mascalucia, il Sindaco metropolitano interviene per il liceo [...]" firmato dal sig. Giovanni lozzia "il quale alla data del 22/2/2018 - scrive l'ente - non intratteneva alcun rapporto contrattuale con la Clità Metropolitana di Calania". Secondo la Città Metropolitana la “notizia riportata era comunque una doverosa e indifferibile informazione per l'assolvimento delle fuzioni dell'amministrazione" ma "in ogni modo, ricevuta lo segnalazione, in via prudenziale, questa amministrazione ha provveduto alla rimozione del comunicato stampa oggetto di contestazione dal proprio sito istituzionale”.