La Ugl apre uno sportello per le domande del concorso infermieri

E' attivo alla Ugl uno sportello per il supporto gratuito alla compilazione delle istanze per la partecipazione alla mobilità ed al concorso Asp per infermieri e operatori socio sanitari. L’unione territoriale del lavoro di Catania comunica che, con la federazione provinciale Sanità ed in collaborazione con l’associazione studentesca “Alleanza universitaria” ha attivato, nella sede di via Teatro Massimo 34, lo sportello per il supporto gratuito alla compilazione delle istanze per la partecipazione all’avviso pubblico dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, per la mobilità ed il concorso per le figure di infermiere e di operatore socio sanitario. Coloro che intendono partecipare, possono usufruire del servizio nelle giornate di martedi (dalle 16.00 alle 18.30) e giovedì (dalle 10 alle 12.30). La scadenza del bando è prevista per il 3 novembre e, per prenotare o avere ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della Ugl etnea al numero 095 325863 dal lunedì al venerdì (dalle 9.30 alle 12.30).