Ugl incontra il direttore generale dell'ospedale Cannizzaro

UGL MEDICI E SANITA COMUNICATO STAMPA UGL incontra il il direttore generale dell'ospedale Cannizzaro La mattina del 3 aprile si è svolto, presso la Direzione Generale dell'ospedale Cannizzaro, un incontro istituzionale tra il direttore generale dottor Salvatore Giuffrida ed il segretario aziendale del UGL Medici dottor Antonio Petino. Nel corso dell'incontro sono stati formulati anche a nome dei segretari regionali delle federazioni UGL Sanità e Medici, Carmelo Urzì e Raffaele Lanteri, gli auguri di un proficuo lavoro al direttore generale recentemente nominato. L'occasione ha creato un percorso di collaborazione costruttiva, che diverrà operativa nella misura in cui si affronteranno i problemi aziendali della struttura e si procederà alla compilazione della pianta organica della stessa, da cui deriverà un nuovo assetto dell'ospedale adeguato alla nuova rete nazionale. Da parte della UGL è stata sottolineata con il nuovo direttore generale del Cannizzaro, l'importanza del sindacato in funzione dei diritti e doveri del paziente come degli operatori, medici e personale socio sanitario, dell'ospedale, impegnati in una frontiera molto delicata. (Francesco Giordano, addetto stampa UGL Medici e Sanità - Ordine dei Giornalisti di Sicilia tessera 86621) .