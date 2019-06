Personale dirigente al servizio di cassa nelle banche catanesi

“Alcune banche a Catania e provincia hanno impresso in questi giorni una forte accelerazione per adibire al servizio di cassa personale che pure è inquadrato come quadro direttivo. Questo costituisce una grave violazione contrattuale e normativa”. Lo denuncia Alessandro Cavallaro, segretario generale della Uilca-Uil di Catania.

L’esponente dell’organizzazione sindacale, che rappresenta i lavoratori Uil del credito e delle assicurazioni, prende posizione “dopo avere purtroppo rilevato molta confusione e approssimazione sull’argomento, non solo tra i vertici aziendali locali”.

“In base all’articolo 83 del contratto nazionale - spiega - la fungibilità dei quadri direttivi è prevista soltanto all’interno della categoria. Inoltre, stando al testo unico di riordino dei contratti di lavori, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Oppure, a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Insomma, il datore di lavoro può intervenire unilateralmente ma a patto che rispetti lo stesso livello di inquadramento e categoria legale. Unica eccezione possibile, quella di accordi individuali tra azienda e lavoratore che devono essere sottoscritti nella Direzione Territoriale del Lavoro o in sede sindacale, ma solo se ciò è finalizzato a salvaguardare il posto di lavoro e acquisire una diversa professionalità, migliorando le condizioni di vita del dipendente. Nulla che abbia a che fare con la situazione vissuta adesso da tantissimi bancari per i quali, dunque, il provvedimento di modifica unilaterale è nullo e suscettibile di richiesta di risarcimento danno”. “

La Uilca di Catania diffida le banche dal proseguire in questa azione e si dice disponibile a sostenere i lavoratori in tutte le azioni a tutela dei propri diritti.