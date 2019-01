Ultim'ora, incidente mortale in via Palermo

L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 nei pressi dell'incrocio tra via Palermo e via Ippolito Nievo, due ragazzi di circa sedici anni a bordo di una moto di piccola cilindrata si sono schiantati contro un muro, probabilmente per evitare un'auto. Uno dei due - secondo le testimonianze dei presenti - giace senza vita, l'altro sarebbe grave. Sul posto il personale medico e le forze dell'ordine che hanno chiuso il tratto stradale per effettuare il rilievi.