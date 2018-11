Ultima Tv, editore Russo Morosoli arrestato: la nota dell'ordine dei giornalisti di Sicilia

"L’Ordine dei giornalisti di Sicilia accoglie con stupore e preoccupazione la notizia dell'arresto dell'editore di “Ultima tv” e del suo management. Fatta salva la presunzione di non colpevolezza, inquieta l’accusa di estorsione ai giornalisti della stessa emittente. Un'accusa che, se fosse provata, testimonierebbe per l’ennesima volta le difficoltà con cui i giornalisti, siciliani innanzitutto, devono quotidianamente confrontarsi per fare il proprio lavoro. Il Consiglio dell’Ordine esprime vicinanza a tutti i colleghi, anche quelli costretti a vivere a “Ultima tv” una breve esperienza professionale, e seguirà la vicenda con la massima attenzione".