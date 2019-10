Il padre di Speziale parla al centro sociale Anomalia: "Mio figlio è innocente"

Centinaia di persone, fra cui corpose delegazioni di ultras hanno preso parte oggi al dibattito “Antonino Speziale- storia di una ingiusta detenzione” svoltosi al centro sociale Anomalia a Palermo. Delegazioni e gruppi delle tifoserie del Palermo, Catania, Marsala, Sciacca sono arrivate nel capoluogo di Regione per partecipare al dibattito sul caso Raciti.

La discussione è iniziata con l'intervento di Simone Nastasi, autore del libro “Il caso Speziale- cronaca di un errore giudiziario”, affermando che fonte del suo libro sono stati gli atti del processo e che la verita giudiziaria e quella storica non coincido. Giuseppe Lo Bianco e Piero Messina, firme note del giornalismo italiano d'inchiesta che hanno seguito con attenzione e scrupolo la vicenda. "Abbiamo raccontato una verità scomoda che non si aveva il coraggio di ascoltare. Se siete così numerosi è perchè questa storia per voi è una ferita aperta. Il caso Speziale - afferma il padre Roberto Speziale - non è un caso isolato di errore giudiziario e noi, dopo quegli articoli realizzati su fatti, siamo comunque rimasti una voce eretica. Qui si parla di una voluta condanna di un innocente. È stato scagionato dall'accusa e mio figlio è ancora in carcere. Loro vogliono un capro espiatorio. La verità e la giustizia dove stanno? Mio figlio è innocente".