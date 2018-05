Torna l'Umbertata in piazza Ettore Majorana, eventi fino a mezzanotte

Ritorna l'appuntamento con l’Umbertata, evento promosso dalla Parrocchia Crocifisso dei Miracoli e da più di 50 associazioni della città. Si svolgerà a Catania, in Piazza Ettore Majorana, meglio conosciuta come Piazza Umberto, domenica 27 maggio, dalle ore 10 alle ore 24. Giunta alla sua settima edizione, l’Umbertata è diventata negli anni un appuntamento importante e atteso dai cittadini e dalle associazioni catanesi. Una giornata di festa, musica, divertimento, sport e tanto altro. Il programma prevede fino alle 13 giochi e animazione per i piccoli, attività sportive, laboratori per giovani e adulti, tra cui il laboratorio di lettura, di sartoria, di body percussione di musicoterapia. Le associazioni offriranno a giovani e disoccupati attività di orientamento al lavoro, promozione di corsi di formazione e altre che presenteranno la propria realtà. Tutte le proposte della giornata sono attraversate da un filo rosso, lo slogan di questa edizione: “Il lavoro cuore della città. Insieme condividiamo il nostro futuro”.Durante la giornata sono previsti 5 tavoli tematici, gruppi di riflessione e confrontoin cui i cittadini e le associazioni sogneranno e progetteranno insieme azioni concrete e condivise per generare percorsi virtuosi in tema di lavoro. Saranno guidati da esperti del settore e incentrati su vari argomenti: ambiente, terzo settore, disabilità, imprenditoria e giovani. Nel pomeriggio, dalle ore 17.30 fino alle 24, avrà luogo lo spettacolo condotto da Ruggero Sardo, che vedrà alternarsi sul palco cantautori, band musicali, attori, comici, gruppi di danza e orchestre: grande attesa per i Baciamolemani, per i Supernova, per il rapper e cantautore Maurizio Dinastia e per la partecipazione dell’attrice catanese Lucia Sardo.