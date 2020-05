Un fucile e tre piante di cannabis in casa: denunciati padre e figlio

I carabinieri di Mascali hanno denunciato un 44enne ed un 23enne, rispettivamente padre e figlio, il primo per ricettazione e detenzione abusiva di munizioni, mentre il secondo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. I militari, a seguito dell’attività infoinvestigativa svolta nel paese, hanno appreso che nella sua casa di via San Giuseppe l’uomo deteneva illegalmente delle armi. Si sono così recati presso l’abitazione del 43enne con l’intento di effettuare una perquisizione domiciliare, a seguito della quale, a riscontro delle loro ipotesi investigative, hanno rinvenuto un fucile calibro 12 corredato di 36 cartucce che, da accertamenti eseguiti, è risultato essere stato rubato in Acireale il 27 luglio del 2019. Nel prosieguo della ricerca invece, nella disponibilità del figlio, i militari hanno rinvenuto 3 piante di cannabis indica, dell’altezza di circa 70 centimetri. L’arma è stata inviata al Ris Carabinieri di Messina per effettuare le opportune indagini tecnico balistiche.

