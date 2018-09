Festival verghiano, la manifestazione dedicata all'autore verista

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Un grande opening quello del 4° Festival Verghiano, manifestazione ideata e curata dal regista Lorenzo Muscoso e prodotta dalla Dreamworld Pictures, Mibact, Patrocinata Mibact, Società Dante Alighieri, Sac e Federalberghi. A Casa Verga sono intervenuti l’Arch. Sebastiano Tusa, Assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, la Soprintendente dott.ssa Rosalba Panvini, il Sindaco Salvo Pogliese, l’Assessore alla Cultura Barbara Mirabella, il Vice Presidente del Consiglio Carmelo Nicotra. Presente anche Giuseppe Catalano, Pronipote dello scrittore, i Deputati Ars Giuseppe Compagnone e Alfio Papale, Carmelo Distefano, Direttore della Biblioteca Regionale,Luisa Paladino, Direttrice del Museo Interdisciplinare del Polo Regionale, Amato Anfora e Bernardo Costantino Presidenti dei Circoli culturali vizzinesi dedicati al Novellista dai quali partiranno le prime performance con data 25 settembre e 3 ottobre. L’incontro che si è concluso con l’intermezzo musicale del Maestro Luciano Busacca, uno degli ultimi cantastorie siciliani che riceverà il 3 ottobre un premio alla carriera Alla scoperta dei luoghi delle novelle e degli Iblei Inaugurato anche itinerario creato dall’Art Director Muscoso che porterà che ogni domenica, dal 23 settembre fino al 21 ottobre, tanti appassionati a visitare i vari luoghi delle novelle, da Cavalleria Rusticana, La Lupa, Mastro Don Gesualdo fino a Nedda, Capinera, Malavoglia e Libertà. Una passeggiata promossa in collaborazione con l’Ass. Etna e Dintorni (Fie Sicilia) che costituisce un modo per riscoprire luoghi, tradizioni, e allo stesso tempo proporre una formazione intellettuale. Il 7 ottobre, si partirà alla esplorazione degli iblei con escursioni su Ragusa Ibla condotta in partenariato con il CAI Ragusa e poi il suggestivo Museo dei Carretti Siciliani di Giovanni Virgadaula e di quello archeologia marina di Kamarina, per concludersi sul mare di Scoglitti in un incontro con il Maestro Luciano Busacca, uno degli ultimi cantastorie siciliani. Performance in suggestive location Il programma prevede rappresentazioni itineranti messe in scena in suggestivi luoghi delle città di Vizzini, Catania, Ragusa Ibla, Francofonte e Caltagirone. Eventi anche in occasione della Festa dell’Autunno curata dal noto Missionario Padre Enzo Mangano, e poi Conferenze sull’Architettura delle location verghiane, condotta dagli Architetti Giovanni Laudani e Marco Sinatra, una sull’Archeologia, grazie anche al lavoro di coordinamento con il Dipartimento di scienze umanistiche di Corso di Laurea in su ciò che concerne i luoghi verghiani e ragusani, curata dai Professori Orazio Parli, Edoardo Tortorici dell’Università di Catania e Slawomir Mozdzioch Università di Breslavia. Le Dott.sse Maria Turco e Laura Maniscalco della Soprintendenza BBCCAA. Inoltre, dibattiti sulla tutela e la salvaguardia dell’ambiente realizzata con il Campione Olimpionico Salvatore Campanella, Assistente Capo del Corpo Forestale, in virtù anche del riconoscimento ricevuto sul documentario “Sull’Etna”, e poi, sul vino condotta dal Dott Pedi, Consigliere provinciale Onav e sulla rintracciabilità delle filiere agroalimentari con l’Arch. Michele Germanà Presidente dell’Agenzia per il Mediterraneo, sul sociale con ospiti come il Dott. Marcello La bella, Capo della Polizia Postale e l’Avv. Franco Villardita. Oltre a ciò, per la prima volta le novelle faranno i loro ingresso negli Istituti Penitenziari con il proposito “Verga incontra i detenuti” che avrà luogo il 5 ottobre presso Casa Circondariale Enna grazie al supporto dell’ Associazione Luciano Lama. Infine, il Festival del Cinema del Reale e Sociale che vedrà diversi ospiti , tra cui il regista John Real e altre Star nazionali e internazionali. Per ogni aggiornamento, programma seguire il web site www.festivalverghiano.it e pagine social collegate.