Una mostra d'arte permanente nel commissariato di Nesima

Con la conclusione dell'anno scolastico volge al termine il concorso "la Polizia nell'arte" che ha visto parte attiva il personale del commissariato di Nesima e gli studenti del liceo artistico Lazzaro. Diversi gli incontri sui temi della legalità e della giustizia dai quali gli studenti hanno tratto spunto per realizzare quadri, bozzetti e opere grafiche.

Queste ultime abbelliranno i locali del commissariato all'interno del quale nascerà una mostra permanente.

I risultati di questo lavoro sono tangibili nelle realizzazioni pittoriche, bozzetti e opere grafiche, pensate e create per l’arredo dei locali del Commissariato che verrà, in tal modo, impreziosito da raffinate produzioni artistiche che hanno nell’originalità e nella schiettezza i loro punti di forza.



A suggellare il concorso domani, in via Generale Ameglio, i lavori degli studenti verranno consegnati nelle mani del cicario del questore, il dottor Salvatore Fazzino, e in quelle del dirigente del commissario capo dottoressa Laura Romano.



La mostra permanente testimonierà, a quanti vi si troveranno a transitare, il legame tra i giovani e la polizia e la costante ricerca di un dialogo teso alla condivisione dei più alti valori di legalità e della pacifica convivenza.