Una navetta per i malati oncologici, si cercano volontari

Medicare Onlus dal 2011 è impegnata in progetti concreti a supporto dei pazienti oncologici e delle loro famiglie ed è in questo momento alla ricerca di nuovi volontari che vogliano dedicare anche poche ore al mese per implementare il progetto MedicareBus.MedicareBus è un servizio di trasporto gratuito su navetta che consente aipazienti oncologici di essere accompagnati presso le strutture sanitarie catanesi dove eseguono le cure radioterapiche; in atto il servizio copre l’Ospedale Cannizzaro eil C.C.O. Humanitas di Catania.

Il servizio è attivo da cinque anni e conta sull'aiuto di numerosi volontari chedonano parte del proprio tempo per accompagnare i pazienti nel loro percorso di cura. Chiunque voglia aderire al progetto e ricevere maggiori informazioni puòcontattare la segreteria al numero 347/7064563 o mandare una mail ainfo@medicareonlus.org.