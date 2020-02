Unicrypto tour sbarca all’Università degli studi di Catania

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Dipanare i dubbi e aumentare la consapevolezza degli universitari nei confronti del funzionamento del mondo della Blockchain e delle nuove tecnologie, per informarli su questo spaccato economico e per educarli ad un corretto approccio e creare consapevolezza sulle nuove opportunità lavorative e imprenditoriali correlati alla tecnologia. E’ questo lo scopo di UniCrypto tour, un vero e proprio viaggio a tappe per le università italiane da nord a sud che riparte il 24 Febbraio. In Calendario la tappa all’Università degli Studi di Catania che si terrà il 24 Marzo. A promuovere ed avallare l’iniziativa è stato Michele Saetta, rappresentante degli studenti in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. “Sono convinto che questa è una grande opportunità per tutti gli studenti di qualsiasi Dipartimento nessuno escluso, queste tecnologie stanno rivoluzionando diversi mercati ed ambiti lavorativi, sono già un presente consolidato in altre parti del mondo e in Italia vi sono già diverse iniziative anche in ambito accademico, l’intenzione è in primis portare consapevolezza al Sud e nello specifico nell’Ateneo Catanese”. Queste le parole di Saetta. A tenere gli incontri sarà Gian Luca Comandini, brand ambassador Luno e membro del Gruppo di Esperti in Blockchain presso il Ministero dello Sviluppo Economico, divulgatore e studioso di criptovalute (bitcoin) e tecnologia blockchain, consulente di numerosi politici, imprenditori, personaggi pubblici e multinazionali nonché opinionista Rai e tuttora volto televisivo per il settore digitale e dell’innovazione.

