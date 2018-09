Unict premiata per i programmi formativi

Il progetto “Mat-Ita” dell’Università di Catania ha ottenuto la “segnalazione di merito” del “Premio per la Formazione nella Pubblica Amministrazione”, nella specifica sezione “Progetti Formativi.

Il riconoscimento promosso dall’Associazione Italiana Formatori ”, dedicato a Filippo Basile dirigente dell’Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, assassinato dalla mafia nel luglio del 1999, intende valorizzare e diffondere le migliori esperienze formative realizzate dalle Pubbliche Amministrazioni, per lo sviluppo delle Risorse Umane e per il miglioramento concreto dei servizi offerti alla persona e ai cittadini. Giunto nel 2018 alla sua quarta edizione, il progetto, gestito dal Centro Orientamento, Formazione, Placement (Cof&P) in collaborazione con i dipartimenti di Matematica e Informatica e di Scienze umanistiche, mira a potenziare le competenze linguistiche e matematiche degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.

Si tratta di un’iniziativa finalizzata alla prevenzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (Ofa) al primo anno del percorso universitario tramite la creazione di un raccordo effettivo e sistematico tra didattica della lingua italiana e della matematica e tra Scuola e Università.

Nel corso di questi quattro anni gli insegnanti degli istituti superiori di italiano e matematica hanno potuto partecipare a sessioni plenarie e a specifiche sedute parallele dedicate alla discussione delle criticità nell’insegnamento/apprendimento della Matematica e dell’Italiano e alla programmazione congiunta e realizzazione delle attività didattiche rivolte agli studenti, mirate al potenziamento delle competenze logico-matematiche e linguistico-testuali. Il premio Basile sarà consegnato ai rappresentanti del Cof&P nel corso della XV edizione del convegno nazionale dell’Associazione italiana Formatori (Aif) dal titolo “Etica, valori, senso del lavoro pubblico” che si terrà a Bari il 25 e il 26 ottobre.