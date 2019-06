I cani antidroga della polizia trovano oltre ottocento grammi di 'erba'

La squadra cinofili della polizia di Catania, nel corso di un'attività di controllo del territorio nel quartiere Librino, in viale Moncada ha rinvenuto e sequestrato a carico di ignoti 825 grammi di marijuana grazie al fiuto dei cani poliziotto App e Maui. La droga, parte della quale già suddivisa in dosi pronte per la vendita, era stata occultata in un buco praticato nella parete del vano motore dell’ascensore coperto da un blocco di cemento ed all’interno di un locale abbandonato adiacente all’atrio dello stesso civico.