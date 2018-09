Università, prove di ammissione ai corsi di laurea: si chiude con le professioni sanitarie

Si concludono domani, mercoledì 12 settembre, al centro fieristico Le Ciminiere le prove di accesso ai corsi di laurea a numero programmato dell’Università di Catania (anno accademico 2018-2019). Appuntamento alle 8 per i 2.833 iscritti alla prova di accesso alle dodici professioni sanitarie: Infermieristica (149 posti disponibili), Ostetricia (15), Tecnica della riabilitazione psichiatrica (20), Fisioterapia (38), Logopedia (20), Ortottica e assistenza oftalmogica (10), Terapia occupazionale (30), Dietistica (14), Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (13), Tecniche di laboratorio biomedico (15), Tecniche audioprotesiche (12) e Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (15). I candidati avranno 100 minuti per 60 domande di cultura generale e ragionamento logico (22 quesiti), biologia (18), chimica (12), fisica e matematica (8).

Concluse le prove per i corsi a numero programmato locale e nazionale, inizieranno quelle, obbligatorie ma non selettive per alcuni dei corsi ad accesso libero: Giurisprudenza, Beni culturali, Filosofia, Scienze geologiche. In questo caso, le future matricole dovranno sostenere un test per l’accertamento delle conoscenze iniziali richieste da ciascun corso e per l’assegnazione di eventuali Obblighi formativi aggiuntivi(Ofa), “debiti formativi” che dovranno essere recuperati nel corso del primo anno accademico.

Le prove per Giurisprudenza, Beni culturali e Filosofia si terranno alla Ciminiere giovedì 13 settembre alle Ciminiere (la mattina alle 8.30 la prova per Filosofia e Beni culturali e alle 15 per Giurisprudenza). Per il corso in Scienze geologiche appuntamento martedì 25 settembre alle 9, nell’aula Ovest della sezione Scienze della Terra del dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali (corso Italia 55).