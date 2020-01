Università, al via la stagione degli ‘Open Days’

Prenderanno il via il 28 gennaio al Monastero dei Benedettini, sede del dipartimento di Scienze umanistiche, gli Open Days 2020 dell'Università di Catania. Gli studenti potranno visitare luoghi, parlare con docenti, informarsi sui piani di studio, assistere a lezioni e a laboratori, conoscere la Scuola Superiore di Catania, ottenendo tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta consapevole tra i diversi corsi di laurea dell'Ateneo. Dopo il Disum, sarà la volta di Scienze del farmaco (30 gennaio), Fisica e Astronomia (11 febbraio), Economia e Impresa (13 febbraio), Scienze della Formazione e Matematica e Informatica (18 febbraio), Agricoltura Alimentazione e Ambiente e Scienze politiche e sociali (20 febbraio), Scienze biologiche, geologiche e ambientali e Giurisprudenza (25 febbraio, Scienze chimiche (27 febbraio), Architettura (sede di Siracusa, 28 febbraio). A marzo poi toccherà ai dipartimenti di Ingegneria civile e Architettura e Ingegneria elettrica, elettronica e informatica (3 marzo), ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Scienze motorie e biotecnologie (5 marzo), Professioni sanitarie (10 marzo), alla struttura didattica speciale di Lingue a Ragusa (11 marzo), alla Scuola Superiore di Catania (19 marzo). Per poter far partecipare i propri studenti agli Open Days, le scuole medie superiori devono collegarsi alla piattaforma dedicata sul sito www.unict.it e procedere alla registrazione e alla prenotazione, seguendo la procedura indicata. I diplomati che intendono partecipare individualmente dovranno invece inviare una e-mail all'indirizzo cofori@unict.it e attendere la conferma della prenotazione.