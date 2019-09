Università, apre ad Acireale lo sportello gestito da Alleanza universitaria

Da mercoledì 18 settembre, grazie alla collaborazione tra Alleanza Universitaria e Uniurbe, riapre lo sportello universitario gestito da Alleanza Universitaria presso la sede Elios sita ad Acireale in Via J.F Kennedy 37 all’interno del palazzetto dello sport. Un servizio che si propone di offrire, a titolo totalmente gratuito, il massimo supporto agli studenti iscritti all’Università di Catania. Ad accogliere gli universitari durante gli orari di apertura, saranno: Marco Piro, vicepresidente di Alleanza Universitaria; Francesco Zappalà, Danilo Alemanni e Danilo Platania. Presso lo sportello, si potrà usufruire di diversi servizi: orientamento alle matricole, iscrizioni, immatricolazioni, informazioni relative ai servizi erogati dall’Ersu, anticipo crediti, corsi singoli, lavoro part/time.

“Grazie alla collaborazione con Elios e Uniurbe – dichiara il presidente di Alleanza Universitaria, Francesco Ferlito – per il terzo anno di fila torniamo operativi con lo sportello universitario di Acireale, permettendo a tutti gli studenti acesi inscritti presso l’Ateneo di Catania di conoscere e usufruire dei servizi universitari”. “Obiettivo dell’iniziativa – dichiara Marco Piro – è quello di poter creare un punto di contatto tra il territorio e l’università, nella nostra Acireale, senza la necessità di recarsi a Catania per dei semplici chiarimenti. Ringrazio Francesco Ferlito, presidente di Alleanza Universitaria e consigliere comunale di Gravina di Catania, per il costante appoggio necessario per l’apertura di questa struttura, con lui Giacomo Antronaco, presidente dell’associazione Elios”. “Ci mobilitiamo da anni – dichiara Francesco Zappalà membro dell’esecutivo di Alleanza e dirigente di Uniurbe - per dare un aiuto in termini di informazioni riguardanti l’ambiente universitario, facilitandone la risoluzione dei problemi e semplificandone le procedure burocratiche previste. Questa iniziativa testimonia la costanza del lavoro di giovani studenti che ogni anno si impegnano nel promuovere una serie di servizi utili all’intera comunità studentesca”. “Anche quest’anno offriremo un sevizio per la nostra città - afferma Giacomo Antronaco presidente di Elios- coniugando l’esperienza universitaria dei ragazzi di Alleanza Universitaria e la presenza sul territorio dei ragazzi di Elios, pronti a mettersi in prima linea per venire incontro alle esigenze dei giovani Acesi” Lo sportello, aprirà in via esclusiva per la prima settimana il mercoledì dalle 10:30 alle 12:30 successivamente l’orario di apertura sarà ogni venerdì dalle 10:30 alle 12:30. Sarà inoltre attiva la pagina facebook “Sportello universitario Acireale” o l’indirizzo di posta elettronica “sportelloacireale.uni@gmail.com”.