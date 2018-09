Università, alla cittadella un laboratorio d'informatica per ragazzi tra i 7 e i 14 anni

Prenderà il via domani pomeriggio, sabato 29 settembre, alle 16, nei locali dell’edificio della didattica di Ingegneria alla Cittadella universitaria il primo appuntamento del laboratorio gratuito CoderDojo Etneo rivolto a giovani di età compresa fra i 7 ed i 14 anni e finalizzato alla diffusione del pensiero computazionale e allo sviluppo di competenze informatiche innovative tra i giovanissimi.

CoderDojo è infatti un movimento mondiale spontaneo che ha come obiettivo quello di insegnare ai bambini a programmare; durante un laboratorio CoderDojo, i bambini imparano a programmare un videogioco, e si cimentano con il Coding, attività, raccomandata dal Miur, utile a sollecitare le abilità di Problem Solving I laboratori – promossi nell’ambito delle attività di public engagement e Terza Missione del dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica dell’Università di Catania - si svolgeranno con il supporto dell’associazione di volontari del CoderDojo Etneo e il Dieei interverrà̀ con alcune lezioni sulla programmazione dei robot umanoidi NAO, a cura della prof.ssa Daniela Giordano, docente di Sistemi cognitivi e Intelligenza artificiale.

A partire dal mese di ottobre i laboratori – in programma fino a giugno 2019 - saranno aperti anche a ragazze e ragazzi dai 14 ai 16 anni con nuove avvincenti attività, in linea con il tema dell'utilizzo degli strumenti digitali in modo attivo e responsabile. Per maggiori informazioni e iscrizioni ai vari appuntamenti: https://www.facebook.com/CoderDojoEtneo/.