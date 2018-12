CataniaMeetsErasmus, un contest fotografico per gli studenti stranieri

Un concorso fotografico dedicato agli studenti stranieri ospiti all’università di Catania, per invitarli a scoprire e a innamorarsi del patrimonio artistico e culturale, materiale e immateriale, della città etnea. E’ questo il senso dell’iniziativa #CataniaMeetsErasmus lanciata in questi giorni dall’Ateneo nell’ambito dell’Anno europeo del Patrimonio culturale, un photo contest sui social dal titolo “Sharing the CiTy”, grazie al quale si intende valorizzare l’immagine di Catania e delle altre città del distretto Unesco del Val di Noto, vista con lo sguardo dei giovani provenienti da numerose università estere che trascorrono un periodo di studio nell’Ateneo.

"Siamo curiosi di vedere la nostra città attraverso i loro occhi”, spiega la coordinatrice istituzionale Erasmus dell’Università Adriana Di Stefano. “Scoprire e condividere il patrimonio culturale europeo come valore universale per gli individui, le comunità e le società – aggiunge la docente – contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo e consolida le nostre identità come cittadini dell’Unione nella vita di ogni giorno”.

Per tali ragioni, il Photo Contest Erasmus 2018 è organizzato con il Centro di documentazione europea dell’Università etnea, mentre la mostra conclusiva sarà supportata dalla rappresentanza della Commissione europea in Italia nell’ambito del progetto "Popoli, cultura e tradizioni: un patrimonio comune per l’Europa del futuro”. Collaborano alla realizzazione dell’iniziativa anche l’Erasmus Students Network (Esn) di Catania e l’azienda Tomarchio – Pasticceria siciliana.

Per partecipare al contest, gli studenti Erasmus possono inviare, entro il prossimo 10 febbraio, tre foto originali che raccontino la loro esperienza a Catania: le immagini saranno pubblicate sui canali social (Facebook e Instagram) dell’Ateneo, e le migliori verranno inoltre esposte nella E+ special exhibition e inserite nel calendario Unict Erasmus 2019-20. Informazioni ed iscrizioni all’indirizzo mail cataniameetserasmus@gmail.com.