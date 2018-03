Università: Rettore di Catania invia un esposto per danno erariale

L'Università di Catania ha trasmesso alla sezione regionale di Palermo della Corte dei Conti tutto il dossier riguardante l'espletamento del concorso per un posto di ricercatore di storia contemporanea della durata di tre anni nella sede distaccata di Ragusa. Il caso riguarda lo storico Giombattista Scirè di Vittoria, che in quel concorso arrivò secondo dietro ad un'architetto di Catania. Il ricercatore fece ricorso al Tar e al Cga che riscrissero la graduatoria nominandolo vincitore, ma il docente ha insegnato solo tre mesi invece di tre anni. Sull'esito di quel concorso la Commissione d'esame è finita sotto processo. Il rettore di Catania Francesco Basile ha dato via libera alla richiesta del danno erariale. Un atto importante suggerito forse dal fatto che presso la Corte dei conti già è stato istruito un procedimento sulla vicenda.