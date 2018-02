Università di Catania, è morto il professore di fisica Mauro Dell'Orso

È scomparso all'età di 60 anni il docente universitario Mauro Dell'Orso, professore di fisica generale all'Università di Pisa. E' stato, fra gli scopritori del quark 'top' ed aveva insegnato anche a Catania. Nato a Montreal (Canada) nel 1957, e studente della Scuola Normale Superiore di Pisa, laureato in fisica nel 1980, Dell'Orso ha insegnato fisica generale nelle Università di Catania e Pisa. Il professor Dell'Orso ha da sempre svolto la sua attività di ricerca in fisica subnucleare. Il suo lavoro nell'analisi dei dati, nel calcolo e nell'elettronica avanzata ha contribuito allo sviluppo delle conoscenze in fisica fondamentale, fra le quali la scoperta del quark 'top' nell'esperimento Cdf a Fermilab.