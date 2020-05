Unict, nuovi Dpi di protezione facciale al personale medico-sanitario

L'università di Catania ha avviato la produzione di Dispositivi di protezione individuale (Dpi) facciale per il personale medico-sanitario impegnato nella gestione del Coronavirus. Il laboratorio "Allestiamoci" della struttura didattica speciale di Architettura di Siracusa ha progettato e prodotto i primi prototipi. Sono state realizzate le prime 60 visiere in policarbonato che sono state consegnate al prof. Alessandro Cappellani, direttore del Dipartimento di chirurgia e specialità medico chirurgiche, e ai colleghi del Policlinico per l'effettuazione dei test ergonomici.

La conformità ai requisiti di sicurezza e agli standard di qualità previsti dalla normativa vigente è stata verificata attraverso diverse prove di laboratorio e visto l'esito positivo dei test di laboratorio, la documentazione relativa ai dispositivi e i risultati delle prove tecniche saranno inviate all'Inail per completare la procedura di validazione e ricevere l'autorizzazione alla produzione su scala più ampia per essere distribuiti agli operatori del Policlinico e alle strutture sanitarie del territorio.