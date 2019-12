Università, Giovanni La Via è il nuovo direttore generale

Il Consiglio di amministrazione dell’Università di Catania, acquisito il parere favorevole del Senato accademico, ha deliberato all’unanimità di assegnare l’incarico di Direttore generale dell’Università di Catania per il triennio 2020-2023 al prof. Giovanni La Via. Il prof. La Via dal 2001 è ordinario di Economia ed Estimo rurale presso il dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente. È stato direttore di Dipartimento (2002-2005), presidente del corso di laurea in Scienze e Tecnologie alimentari (1997-2002), delegato del Rettore per la Ricerca applicata (1994-1999) e Esperto valutatore presso la Commissione Europea di progetti di ricerca del Programma Quadro (1997-1999). Dal 1995 al 1999 è stato Coordinatore responsabile del Programma Operativo Multiregionale per la progettazione e la gestione degli interventi di alta formazione cofinanziati dall’Unione europea ottenendo e poi gestendo un finanziamento di 150 MEuro per la realizzazione di nuove strutture universitarie e per l’attivazione di percorsi di alta formazione. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di consorzi e centri di ricerca siciliani. Dal 2006 è stato per tre anni Assessore regionale per l’Agricoltura e le Foreste in qualità di tecnico e dal 2009 al 2019 è stato deputato al Parlamento europeo. In tale veste è stato componente della Commissione Bilancio, della Commissione Agricoltura, della Commissione sulle sfide politiche e le risorse di bilancio per una Unione europea sostenibile e componente della Commissione speciale sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro. È stato, inoltre, presidente della Commissione Ambiente, Sanità pubblica e Sicurezza alimentare e durante la sua presidenza è stato negoziato, nel corso della COP21 con i 195 paesi presenti alla Conferenza delle parti, lo storico accordo di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico. Ha, altresì, rivestito il prestigioso ruolo di Relatore generale del Bilancio Europeo per il 2013. “Il bagaglio di preparazione e di esperienza che il professore La Via ha maturato non solo nell’ambito universitario ma anche in campo regionale, nazionale ed europeo – ha dichiarato il rettore Francesco Priolo - può certamente rappresentare una risorsa per il rilancio del nostro Ateneo. Credo fermamente che il suo possa essere un contributo importante non solo alla gestione – complessa, a volte difficile, ma al tempo stesso stimolante – della macchina organizzativa della nostra Università, ma anche alla ripresa della progettualità del nostro Ateneo, in un’ottica di consolidamento delle attività istituzionali e, insieme, di apertura verso l’esterno e di proiezione verso sfide di valore etico e sociale per la nostra comunità accademica e per il nostro territorio”.