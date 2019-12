Università, il rettore punta sull'ex europarlamentare La Via come direttore generale

Il nuovo rettore dell'università etnea - eletto dopo l'inchiesta che ha travolto i vecchi vertici - ha scelto un politico per il ruolo di direttore generale d'ateneo. Francesco Priolo, come ha anticipato Sudpress, ha scelto tra una rosa di nomi proprio quello di Giovanni La Via che viene dal mondo accademico.

Dopo una esperienza nell'ateneo peloritano La Via è divenuto professore ordinario a Catania nel dipartimento di Scienze Agrarie. Il suo profilo da tecnico gli è valso il ruolo di assessore regionale all'Agricoltura nel governo Cuffaro e poi nel governo Lombardo e da europarlamentare si è occupato dei temi del settore primario meridionale.

Dopo una parentesi orientata verso il centrosinistra - era il vice presidente designato da Fabrizio Micari, candidato di sinistra nell'ultima tornata elettorale - è ritornato in Forza Italia, ma Micciché ha posto il veto sulla sua candidatura alle ultime Europee aprendo, di fatto, l'ennesima spaccatura con parte dei forzisti etnei rappresentati da Pogliese che ha portato al loro addio.

Adesso questo riconoscimento da parte del rettore sul quale si dovrà pronunciare oggi il consiglio di amministrazione dell'Università per ratificare la scelta.