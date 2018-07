Università, l'ateneo catanese è penultimo nella classifica del Censis

Anche quest'anno l'università di Catania è al penultimo posto della classifica Censis che valuta tutti gli atenei italiani. Si tratta di un'articolata analisi delle strutture universitarie di tutta la penisola, (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensione) che tiene conto di parametri quali strutture disponibili, servizi erogati, al livello di internazionalizzazione e capacità di comunicazione 2.0.

La classifica

A questa classifica si aggiunge il ranking dei raggruppamenti di classi di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e, per la prima volta quest'anno, delle lauree magistrali biennali rispetto alle dimensioni della progressione di carriera e del grado di internazionalizzazione. Complessivamente si tratta di 63 classifiche, che possono aiutare i giovani e le loro famiglie a individuare con consapevolezza il percorso di formazione migliore.

I migliori e i peggiori

Tra i mega atenei statali Bologna si conferma ancora una volta al vertice della classifica con 91,2 punti, segue come l'anno precedente, l'Università di Firenze (86,0) a pari merito con Padova, che rispetto al 2017 guadagna una posizione, acquisendo, tra l'altro, 4 punti nella comunicazione e nei servizi digitali e con l'università di Roma La Sapienza, che sale di due posizioni, accrescendo di quattro punti l'indicatore sulle strutture per gli studenti.

Ultima classificata, esattamente come l'anno precedente, la Federico II di Napoli. Su dieci università Catania è nona con 76 punti, un quarto posto nella sezione servizi, un sesto nelle strutture e un risultato pessimo, l'ultimo, invece per ciò che riguarda il livello di internazionalizzazione.