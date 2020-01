Università, la prima foto di un buco nero: conferenza con il professore Rezzolla

Si terrà il prossimo 20 gennaio, nell'auditorium di Città della Scienza in Scuto Costarelli 67, un convegno con il professor Luciano Rezzolla (ITP, Francoforte) dal titolo "La prima immagine di un buco nero".

E' stata definita la "foto del secolo" da parte delle riviste di settore e il professore discuterà su come è stata ottenuta l'immagine e gli aspetti teorici e pratici che stanno dietro le dinamiche che generano i buchi neri.

Luciano Rezzolla è Preside di Astrofisica Teorica e Direttore dell'Istituto di Fisica Teorica (ITP) a Francoforte. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Astrofisica presso la Scuola Internazionale Superiore di studi Avanzati (SISSA) di Trieste, nel 1997. Dopo diversi anni trascorsi all'Università dell'Illinois a Urbana-Champaign, è tornato alla SISSA per una posizione di ruolo.

Già Professore Associato presso la SISSA e Direttore del Centro di Calcolo, nel 2006 si è trasferito all'Istituto Max-Planck per la Fisica Gravitazionale a Potsdam a capo del gruppo di relatività numerica. Nel 2013 si è trasferito a Francoforte ad occupare la cattedra di Astrofisica Teorica all'Università Wolfgang Goethe.

Nel 2013, ed insieme ai colleghi Heino Falcke e Michael Kramer, la sua ricerca è stata premiata con un prestigioso finanziamento di 14 milioni di euro da parte del Consiglio Europeo della Ricerca. I fondi erogati per finanziare il progetto BlackHoleCam rappresentano il finanziamento Europeo più consistente per l'astrofisica.

Tra il 2017 e il 2019, come membro del comitato direttivo della collaborazione internazionale Event Horizon Telescope, egli ha contributo alla ricerca che ha prodotto la prima immagine di un buco nero al centro della galassia M87. In particolare, le simulazioni numeriche e le predizioni teoriche prodotte dal suo gruppo di Francoforte sono state fondamentali per comprendere le origini dell'emissione e dedurre le proprietà del buco nero.

La conferenza è promossa dalla Città della Scienza dell’Università di Catania, dall’Inaf – Osservatorio Astrofisico di Catania, dal Csfnsm - Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia, dal dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’Ateneo, dall’Infn – Sezione di Catania e dai Laboratori Nazionali del Sud. Interverranno in apertura il rettore Francesco Priolo e il direttore dell’Osservatorio Isabella Pagano, introduce e modera Alfio Bonanno dell’Inaf-Osservatorio Astrofisico di Catania