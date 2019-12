Università, nominati i nuovi Cda Ersu: anche a Catania

L'assessore regionale all'Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla, ha firmato il decreto di nomina dei Consigli di amministrazione degli Ersu di Palermo, Catania, Enna e Messina che resteranno in carica per i prossimi quattro anni.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ersu di Catania sarà guidato dal presidente Salvatore Cantarella, dal rappresentante dei docenti Salvatore Cannizzaro e dagli studenti Rosolino Roberto Fiorenza, Giovanni Girgenti e Paola Pulvirenti.

"Da oggi gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario potranno proseguire la regolare attività nel pieno delle loro funzioni - dichiara Lagalla - grazie alla nomina dei nuovi Presidenti e dei rispettivi Consigli di amministrazione, composti da un rappresentante dei docenti universitari e tre eletti fra gli studenti universitari. A questi ultimi ed, in particolare, ai nuovi Presidenti, ai quali è affidata la maggiore responsabilità dell'Ente, auguro buon lavoro, dichiarandomi certo che si potra' operare sinergicamente e proficuamente per garantire pari opportunita' nell'accesso agli studi e sempre maggiore qualita' dei servizi resi agli studenti. Si tratta di un momento delicato e particolarmente significativo della storia del diritto allo studio in Sicilia e mi aspetto quindi grande attenzione e sensibilita' verso le problematiche sollecitate dagli studenti, soprattutto nell'ultimo periodo".