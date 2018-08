Università, abbonamento gratuito ad Amt e Metro per tutti gli studenti

A partire dall’anno accademico 2018/19, gli studenti dell’Università di Catania riceveranno, insieme alla carta dello studente, l’abbonamento gratuito ai trasporti urbani di superficie (AMT) e della metropolitana (FCE). L'iniziativa è il frutto di un accordo di collaborazione tra Unict, Amt e Fce ed è un'azione che testimonia l’impegno concreto dell’Ateneo per il benessere degli studenti e per la sostenibilità del territorio dove vivono. In questa pagina sono presentate le agevolazioni per il trasporto pubblico urbano erogate dall'Università di Catania, per il trasporto extraurbano (erogate dall'Ente regionale per il diritto allo studio universitario, Ersu) e sulle iniziative d'Ateneo per la mobilità sostenibile.

Rimborso spese di trasporto urbano

L’Università di Catania istituisce annualmente un fondo da destinare all’erogazione di un contributo economico quale rimborso totale o parziale delle spese di trasporto urbano affrontate dagli studenti. Il rimborso massimo richiedibile è di un abbonamento annuale o di 10 abbonamenti mensili ed è esteso anche all’utilizzo della metropolitana. Alla fine di ciascun anno accademico (nel mese di settembre), gli studenti regolarmente iscritti possono richiedere il contributo inoltrando domanda all'Ufficio diritto allo studio. NB: Per gli studenti in sede è richiesto un Indicatore della Situazione Economica Equivalente per l'Università (ISEE-U) non superiore a 23 mila euro. Le istanze vengono esaminate da una commissione che dispone una graduatoria in ordine crescente, in base all’indicatore della situazione economica equivalente per l'Università dichiarata, fino ad esaurimento del fondo. Per l'a.a 2017/18 le domande, redatte su apposito modulo, devono essere presentate all’Ufficio diritto allo studio entro le ore 12:30 dell'1 ottobre 2018. Per verificare se si è assegnatari, basta accedere alla procedura di visualizzazione dei mandati di pagamento online attraverso la quale è possibile visionare l’importo e gli estremi del pagamento.

Mobilità sostenibile

L'Università di Catania è impegnata nella promozione di misure per la riduzione degli impatti della mobilità di studenti e personale dell'Ateneo derivanti da un uso eccessivo e inefficiente dell'auto privata. Lo sforzo della comunità universitaria di Catania a finanziare il trasporto pubblico di 40 mila studenti vuole contribuire a invertire la tendenza, a ridurre le emissioni di gas serra che alterano il clima, l’inquinamento atmosferico che provoca 80 mila morti premature ogni anno in Italia, gli incidenti stradali che provocano 10 morti ogni giorno in Italia, i costi della mobilità per gli studenti. In questo modo, l’Università contribuisce al miglioramento dei trasporti urbani per tutti i cittadini. Indagine sull’utilizzo dei trasporti pubblici urbani L’Università di Catania ha avviato un’indagine sull’utilizzo dei trasporti pubblici urbani di Catania. Lo scopo è raccogliere informazioni sul comportamento di mobilità degli studenti quando si recano in una sede universitaria e quando si spostano tra diverse sedi universitarie. Le informazioni saranno utilizzate, in particolare, per formulare proposte di modifica delle caratteristiche dei servizi di trasporto pubblico urbano.

La compilazione del questionario non richiede più di 10 minuti ed è anonima. Accedi al Portale Studenti (per eseguire l’accesso è necessario inserire l’indirizzo email fornito dall’Università di Catania (es: uni123456@studium.unict.it) Car Pooling All'indirizzo www.unictcarpooling.it è attiva la piattaforma web d'Ateneo che permette di gestire e organizzare gli equipaggi delle auto, con riferimento alle tratte e ai percorsi che collegano le abitazioni alle sedi universitarie. In questo modo si avranno notevoli vantaggi per la società, per l'ambiente e per ciascuno studente che compone l'equipaggio: meno veicoli in circolazione; minor inquinamento; minori costi di trasporto grazie alla divisione del costo del carburante e di eventuali pedaggi; minor usura dell'auto privata; minor stress psico-fisico e diminuzione del rischio di incidenti; maggior possibilità di parcheggio; socializzazione; Per fotografare lo stato della mobilità degli studenti e la loro attitudine al cambiamento delle scelte di mobilità, l'Ateneo sta effettuando un'indagine che consenta di valutare quali condizioni possono favorire gli spostamenti effettuati mediante una condivisione organizzata dell'automobile privata tra più studenti

Trasporto extraurbano

L’Ersu di Catania rimborsa i costi sostenuti dagli studenti per l’acquisto di abbonamenti extraurbani necessari per raggiungere la sede degli studi dal luogo di residenza con mezzi di trasporto pubblico.