Porte aperte Unict 2018: torna la rassegna estiva di concerti e spettacoli per promuovere le immatricolazioni

Grazie alla consolidata partnership con alcune delle maggiori istituzioni e associazioni culturali e artistiche cittadine, l'Ateneo ripropone per il quarto anno consecutivo "Porte aperte alla musica, al teatro, al cinema" mettendo a disposizione le sue sedi più prestigiose per lo svolgimento di una fitta serie di concerti e di manifestazioni teatrali e cinematografiche rivolte agli studenti, ai futuri studenti e alle famiglie.

Questo insieme di iniziative è stato organizzato nell'ambito della campagna di promozione e di informazione “Studia con noi", in vista dell'immatricolazione ai corsi di studio del nuovo anno accademico.

"Porte aperte”, che si terrà dal 20 giugno al 1° agosto, vuole infatti riaffermare il ruolo di Catania come grande città universitaria e fornire un contributo originale all’estate catanese. Si tratterà, in totale, di oltre trenta appuntamenti, alcuni dei quali di grande richiamo, che costituiranno un'importante occasione per promuovere la città e la sua università. Il

programma della rassegna verrà presentato in conferenza stampa lunedì 18 giugno alle 11 nella Corte di Palazzo Sangiuliano. Interverranno, oltre al delegato del rettore ai Servizi culturali per gli studenti, prof. Rosario Castelli, i rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti nel programma di iniziative: Teatro Massimo Bellini, Teatro Stabile di Catania, Associazione Musicale Etnea, Associazione culturale Artelè, Associazione Ingresso Libero – Teatro Machiavelli, Rocketta Booking, Mercati generali, CineStudio, Associazione Mo.Mu. Mondo di Musica, Associazione Catania Jazz, Arbash Film, Associazione Musicainsieme a Librino, Officine culturali, Liceo classico Nicola Spedalieri, e inoltre Scuola superiore di Catania, Ersu di Catania, Cinap e Radio Zammù.