La squadra dell'Università selezionata per la gara internazionale di robotica

Dopo il quarto posto dell’edizione 2017, la squadra dell’Università di Catania è stata selezionata fra le partecipanti dell’edizione 2020 della Competizione internazionale di Robotica “Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge” (Mbzirc 2020). Organizzata dalla Khalifa University di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), Mbzirc è una delle più prestigiose competizioni internazionali di robotica e droni destinata al mondo della ricerca universitaria. Essa consiste nel realizzare e dimostrare un sistema basato su droni e robot mobili in grado di svolgere alcuni compiti in forma totalmente autonoma.

Nell’edizione del 2020 una prima sfida riguarderà la realizzazione di droni in grado di afferrare degli oggetti sia in movimento che in delle posizioni fisse, mentre una seconda sfida consisterà nel costruire un muro afferrando con droni e robot mobili dei mattoni. Il montepremi messo a disposizione dalla Khalifa University è di 5 milioni di dollari. Per promuovere la ricerca nel campo della robotica, l’Ateneo di Abu Dhabi ha indetto un concorso con l'obiettivo di contribuire al finanziamento di alcuni tra i migliori progetti.

La selezione, che è stata effettuata sia sulla base della qualità del progetto, sia dell'esperienza mostrata dal gruppo di ricerca proponente, ha visto partecipare 68 tra le migliori Università del mondo, tra le quali ne sono state selezionate 48 per partecipare alla competizione. L’Università di Catania è rientrata tra le prime 20 squadre selezionate e quindi riceverà anche un sostegno finanziario dalla Khalifa University.

Poiché le tematiche tecniche da affrontare sono molteplici, l’Unict team è formato da una compagine variegata che include non solo i docenti coordinatori ma anche assegnisti, dottorandi e studenti. I dipartimenti dell’Università di Catania coinvolti sono quelli di Ingegneria elettrica, elettronica e informatica (Dieei) e di Matematica e Informatica (Dmi). Il coordinamento è affidato al prof. Giovanni Muscato, del gruppo di Robotica del Dieei, e ai docenti Corrado Santoro, del gruppo di Sistemi autonomi del Dmi, Sebastiano Battiato e Giovanni Maria Farinella, questi ultimi del gruppo di Computer Vision Iplab - Dmi. In questi giorni i coordinatori stanno procedendo con la selezione degli studenti che faranno parte della squadra.