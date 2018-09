Università, studenti protestano contro i test d'ingresso alle Ciminiere

"Come studenti e studentesse universitari del Coordinamento Universitario abbiamo bloccato, di prima mattina, lo spazio che a partire da oggi sarà utilizzato per ospitare i test d’ingresso per le facoltà a numero chiuso della nostra città". Questo il messaggio con il quale i ragazzi del Coordinamento hanno rivendicato la protesta di questa mattina, allo spazio fieristico delle Ciminiere di Catania dove, da pochi giorni, si svolgono i test di selezione per i principali corsi di studio catanesi.

"Da anni diciamo che il numero chiuso e i test d'accesso all'Università sono solo delle operazioni economiche, che poco hanno a che vedere con la valorizzazione dello studente e dell'università - scrivevano pochi giorni prima per annunciare le proteste - L'università che vogliamo è accessibile a tutti e di qualità".