USB, prosegue la possibilità di presentazione domande ex Lsu Ata e Appalti Storici

Anche domani, 23 dicembre pre vigilia di Natale, dalle ore 9 alle 16, nella sede USB di via Caltanissetta 3, nei pressi di Piazza Iolanda, continuano le presentazioni da parte delle lavoratrici e dei lavoratori per partecipare al bando previsto dal Decreto interministeriale che sancisce, in tutta Italia, l'ingresso nel MIUR di circa 12 mila persone dipendenti di aziende private, che operano all'interno della scuola pubblica.

Intanto, attraverso la nota prot. n. 2318 del 20 dicembre 2019, il MIUR ha provveduto alla proroga sino alle ore 14,00 dell’8 gennaio 2020 del termine per la presentazione delle domande, che nel bando per la selezione era prevista per le ore 14 del 31 dicembre 2019