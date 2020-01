Aci Castello, l'Usb denuncia anomalie nei turni di lavoro della municipale

Il sindacato Usb denuncia la mancanza di programmazione dei turni di lavoro dei vigili urbani di Aci Castello. Il caso è stato sollevato da una vigilessa. Mancherebbe infatti una turnazione fissa: la dipendente comunale riferisce che sin dal 1996 l’orario di lavoro del servizio di polizia locale viene articolato secondo turni giornalieri con la pubblicazione entro le ore 14 di ordini di servizio individuali, ai quali ciascuno deve attenersi. Secondo l'Usb, "non programmare mensilmente le prestazioni lavorative, rende peraltro non controllabile che le stesse vengano distribuite in maniera equilibrata e avvicendata, con il rischio di possibili favoritismi che potrebbero costituire veri e propri abusi".

Sulla vicenda è intervenuto Orazion Vasta, appartenente alla federazione del sociale Usb di Catania. "Il caso sollevato dalla vigilessa di Acicastello non è un caso limite, sia nel pubblico impiego che nel privato. La programmazione del calendario dei turni, anche con la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori , dovrebbe essere una consuetudine, oltretutto prevista dalle normative vigenti. Ma i fatti dimostrano che non è sempre così. Non è così neanche presso il comando della polizia municipale di Acicastello. Ecco perché l'Usb, con Sergio Giambertone, ha chiesto al sindaco Scandurra di attivarsi affinché il comune di Acicastello si uniformi ai dettati delle normative contrattuali e legislative, e al segretario comunale di attivarsi per ripristinare la conformità dell’azione amministrativa del comune alle leggi e norme contrattuali. Intanto, a chi si permette di ironizzare sulla nostra iscritta per aver sollevato la questione sulla programmazione della turnazione, aggiungendo anche 'il vero problema è che le donne hanno bisogno dei loro spazi temporali, e che non c'entra la programmazione dei turni', non posso che esprimere, come uomo e come sindacalista, tutto il mio disprezzo".