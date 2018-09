E' ai domiciliari, ma va a ballare: i carabinieri lo riconoscono

Va a ballare e gli revocano i domiciliari. I carabinieri di piazza Dante hanno arrestato il 25enne catanese Vincenzo Zuccarello, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla corte d' appello di Catania. Lo scorso 16 settembre riconobbero Zuccarello mentre ballava all’interno di una nota discoteca di via Acquicella Porto. Riaccompagnato, dopo le formalità di rito, è stato oggetto di una informativa e relativa richiesta di aggravamento della misura detentiva che gli ha aperto le porte del carcere di piazza Lanza.