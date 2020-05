Vaccarizzo, i residenti esasperati: "Siamo senz'acqua: la gente è costretta a scappare da qui"

Stesso periodo dell'anno, stessi problemi. Così la zona di Vaccarizzo, nell'estremo lembo a sud di Catania, ricomincia a soffrire la mancanza d'acqua e i residenti sono esasperati. Come denuncia Francesco Di Mattia, residente da anni nella zona ed esponente di un comitato di cittadini, il problema dell'erogazione idrica è una costante con l'arrivo della bella stagione: "Da maggio in poi inizia a mancare l'acqua e le criticità sono sempre le solite: mancata manutenzione, tubi che si rompono, erogazione a rilento. Così nella parte della collina tutte le abitazioni sono senza fornitura idrica e nella parte pianeggiante arriva a stento le vasche non si riempiono mai".

Un problema reso ancora più gravoso dall'aumento delle temperature e dalla necessità di oltre tremila persone che abitano a Vaccarizzo, senza contare che nel periodo estivo aumenteranno.

"Con questi problemi - dice Di Mattia - però molta gente preferirà restare a Catania o nella loro prima casa e non verrà a trascorrere le vacanze qui. E' davvero una sofferenza che si ripete sempre e siamo stanchi: come si fa senz'acqua?". Questa zona di Catania, appartenente alla sesta municipalità, è servita dal Consorzio di Bonifica e non dalla Sidra e proprio all'ente della Regione arrivano le rimostranze dei residenti: "Non si effettuano dovute riparazioni e non arriva l'acqua ma noi siamo in regola e paghiamo sempre le bollette". E così inizierà un'altra estate di passione per i residenti di Vaccarizzo. Sul caso sono stati informati i consiglieri della municipalità e i consiglieri comunali del Movimento Cinque Stelle che già in passato avevano puntato i riflettori sulla zona e sul fatto che arrivasse acqua soltanto per uso irriguo.