Valigie sospette in via Etnea, arrivano gli artificieri: allarme rientrato

Quattro valigie sospette sono state trovate in via Etnea, all'altezza del palazzo della Prefettura. Per precauzione tutta la zona è stata chiusa e sono arrivati carabinieri ed artificieri per far brillare gli oggetti. Sono state inserite delle micro cariche esplosive. Alla fine però non sono state usate, e le valigie sono state aperte manualmente. L'allarme è rientrato perché sembra che le valigie contengano solo indumenti