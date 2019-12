Vandali al Fortino, Pogliese: "Subito i lavori di sistemazione"

In merito al danneggiamento dei locali interni alla Porta Ferdinandea, il sindaco Salvo Pogliese dopo aver disposto un immediato sopralluogo dei tecnici comunali, ha annunciato l'imminente avvio dei lavori di sistemazione.

“Già domani mattina avranno inizio i lavori di ripulitura e ristrutturazione dei locali interni alla Porta Ferdinandea - ha spiegato il primo cittadino - il nostro Fortino, ancora una volta gravemente danneggiato da inqualificabili raid vandalici che hanno sfregiato uno dei nostri monumenti più belli".

"Alla nostra ferma condanna del grave episodio - prosegue Pogliese - rispondiamo con l’azione responsabile di tutelare il valore artistico e culturale di uno dei simboli della nostra città. Purtroppo i danni sono ingenti, tuttavia, in una decina di giorni di lavori contiamo di potenziare l’illuminazione e riconsegnare i locali ripuliti e riqualificati dall’incendio ignobilmente appiccato. Non ci rassegniamo a questo autolesionismo e andiamo avanti con orgoglio e dignità, anche contro il volere di questi delinquenti che non amano la nostra città, per non fare perdere la speranza alla stragrande maggioranza dei catanesi che vogliono vivere in un contesto civile e rispettoso dei beni pubblici”.