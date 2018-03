Vandali in azione nel parco Gemmellaro: rubati i cavi dell'illuminazione

"Un altro inaccettabile atto di vandalismo ha colpito il Parco Gemmellaro ma provvederemo a ripristinare tutto in tempi rapidi". Lo dice il sindaco di Catania Enzo Bianco denunciando l'azione criminale avvenuta nella parte del Parco nei pressi dell'ingresso di via Palermo.

Ignoti criminali nel corso della notte scorsa hanno rubato i cavi della pubblica illuminazione e le coperture dei tombini. Un danno grave sia dal punto di vista economica sia da quello sociale perché danneggia un patrimonio comune a disposizione della gente della zona, in particolare anziani e bambini.

"Ho dato precise disposizioni affinché si intervenga immediatamente per ripristinare tutto", afferma ancora il sindaco Bianco che aggiunge: "Un altro, inaccettabile atto che colpisce un bene pubblico, che provoca rabbia e sdegno in tutti noi. Chi ha visto qualcosa collabori, in modo che gli autori di questo atto criminale, vengano assicurati alla giustizia". I tecnici comunali sono quindi intervenuti subito nella zona di via Palermo per l'intervento di ripristino. Per fortuna, nella parte del Parco prospiciente a corso Indipendenza non è stato rubato nulla.