Vede la polizia, scappa e ferisce un agente: arrestato un catanese di 36 anni

Nella notte dello scorso 30 aprile la polizia ha arrestato il catanese 36enne Orazio Piro per evasione e resistenza a pubblico ufficiale, nonché per lesioni personali.



Nello specifico mentre il personale delle volanti si trovava in via Torrente ha notato un uomo che alla loro vista si è dato immediatamente alla fuga. Una volta rincorso e bloccato dagli agenti era riuscito a liberarsi, aggredendoli, e fuggendo verso via Medina dove a seguito di un'altra colluttazione è stato bloccato e arrestato. Uno degli agenti è stato costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso.

L’arrestato si trova agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo.