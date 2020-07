Niente revoca per il bando di vendita del Calcio Catania

Il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha diffuso una nota in merito alla decisione del tribunale fallimentare di Catania di apportare solo parziali modifiche al bando di vendita del club Calcio Catania, confermando la scadenza dell’asta il prossimo 22 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Siamo particolarmente felici che il Tribunale abbia confermato il bando di vendita del Calcio Catania, poiché fin dall'inizio abbiamo considerato questa procedura come massima espressione di legalità e trasparenza per salvare la matricola 11700 e i 74 anni di passione rossazzurra che segnano la vita della comunità cittadina. I buoni propositi della Sigi per acquisire il titolo, che abbiamo personalmente verificato in più occasioni, ci lasciano ben sperare nella conclusione positiva di una tormentata vicenda e allontanare definitivamente lo spettro del fallimento”.