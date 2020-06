Bigmat Cubex dona un ventilatore polmonare alla Croce Rossa

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sabato 27 giugno, alle ore 16.30, nella sede della "Bigmat Cubex" di Mascalucia, i titolari dell’importante azienda del settore dell’edilizia, Alfio, Chiara, Giovanni e Gaetano Cuscunà e Salvo Belfiore consegneranno al presidente della sezione Sicilia della Croce Rossa Italiana, Luigi Corsaro, un nuovo ventilatore polmonare portatile per ambulanza. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco di Mascalucia Vincenzo Magro, il presidente regionale della Cna Sicilia Sebastiano Battiato e il vicepresidente della Cna Catania Dario Darrigo. Il sistema di ventilazione è stato acquistato con l’incasso aziendale del mese di aprile, con l’obiettivo di donarlo in beneficenza all’associazione. Le famiglie Cuscunà e Belfiore,legate al territorio siciliano ed etneo in particolare, nel corso dell’emergenza sanitaria si sono rese conto della necessità di dare un contributo per aiutare i tanti volontari impegnati per combattere al meglio la guerra contro un nemico invisibile. E hanno quindi pensato che l’aiuto dovesse venire anche e soprattutto dal mondo imprenditoriale. Da qui l’impegno con la Croce Rossa e il generoso gesto di solidarietà.