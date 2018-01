Cadono grossi rami a San Giovanni Galermo: pericolo per auto e pedoni

Durante la notte e le prime ore del mattino a causa della tromba d'aria che si è abbattuta sulla città grossi rami sono caduti sulle strade di San Giovanni Galermo. "Da tempo segnalo la necessità di potare alcuni alberi del quartiere- afferma il consigliere della quarta circoscrizione Francesco Nauta - perché la situazione in alcune strade in particolare è drammatica. Già ieri notte ho ricevuto moltissime telefonate degli abitanti del quartiere che temevano per la loro incolumità".

"Stamattina ho effettuato un sopralluogo nelle zone più sensibili -continua Nauta - constatando che ci sono tantissimi pericoli. In particolare in via Fogazzaro, D'Agata, Jugan, Maestri del lavoro, Cassiopea, Don Minzoni e ancor di più in via Balatelle dove grossi rami si sono staccati precipitando sulla strada e ostruendo anche un'arteria del rione. Al momento poi ci sono rami pericolanti che creano un rischio enorme".

"Faccio appello all'amministrazione comunale - conclude il consigliere - che possa nel più breve tempo possibile attivarsi e risolvere la situazione, salvaguardando la sicurezza degli abitanti del quartiere".