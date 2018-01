Forti raffiche di vento sulla provincia etnea: danni e disagi

Forti raffiche di vento stanno provocando danni e disagi a Catania e in tutta la provincia etnea. Da questa notte, come precisato dalla Protezione civile, si stanno registrando venti forti di burrasca nord-occidentali e mareggiate lungo le coste esposte.

Le segnalazioni dei lettori

Un albero è caduto a Canalicchio in via Leucatia, occupando interamente la carreggiata: sul posto è intervenuta la polizia stradale. Rami divelti anche in via Santa Sofia e a San Giovanni Galermo. Cartelloni pubblicitari sono finiti in strada. Un palo della luce è caduto nella strada che collega la via Curria al viale Mario Rapisardi. In via Sebastiano Catania alta, vicino al rifornimento di benzina, un cartellone pubblicitario è totalmente piegato. Un albero è caduto a Gravina, nei pressi del cimitero, sbarrando la strada. A Lineri, pannelli di coibentato laminato che coprivano il tetto di un'abitazione, sono finiti in strada danneggiando tre auto.

Disagi nei comuni etnei

Particolari disagi si sono registrati a Mascalucia, Gravina di Catania e Trecastagni. L'autostrada Messina - Catania è stata chiusa a causa di alberi sradicati e finiti sulle corsie.

Il Sindaco di Battiati, Marco Nunzio Rubino, dalla sua pagina Facebook ha inviato un "bollettino" dei danni ai cittadini: "Causa forte vento, caduta alberi, rami e pericoli vari. Purtroppo anche un palo della pubblica illuminazione: grazie alla segnalazione di concittadini ed all'intervento dei vigili del Fuoco prontamente rimesso in sicurezza. Sono sul posto tra le vie cittadine. Evitate di star fuori. Grazie. Aggiornamento delle ore 04, via Mazzini bloccata causa numerose lamiere. In attesa intervento dei vigili del fuoco, chiusa al traffico".

In aggiornamento