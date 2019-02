Forte vento sulla provincia etnea: numerosi interventi dei vigili del fuoco

Diverse squadre dei vigili del fuoco, da ieri sera, sono intervenute in città e su parti del territorio provinciale per richieste di soccorso effettuate a causa delle avverse condizioni meteorologiche. In particolare, durante la notte scorsa, sono stati effettuati 34 interventi di soccorso per alberi pericolanti e su strada, per pali e impalcature pericolanti e cartelloni pubblicitari divelti.

Le zone maggiormente interessate sono state Acireale, Misterbianco, Mascalucia, Viagrande, San Giovanni la Punta. Ancora in corso una decina di interventi.

A causa del forte vento, è andato distrutto il terminal per accogliere i migranti al Porto di Catania. Chiuso il molo di levante per un incidente: un’auto sarebbe caduta nel pontile Testa perchè investita da un’onda.