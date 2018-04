Gravi danni per il vento a Caltagirone, i vigili del fuoco: "A lavoro, ma siamo pochi"

Le forti raffiche di vento che da questa mattina si abbattono in tutto il territorio catanese - previste già ieri dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Sicilia - hanno provocato gravi danni nel calatino. A Caltagirone sono stati divelti tetti di abitazioni, sradicati alberi e distrutte autovetture a causa della caduta di oggetti pesanti. A segnalare i casi a CataniaToday Carmelo Barbagallo dell'esecutivo regionale del sindacato Usb - Vigili del Fuoco che ha anche spiegato l'attuale situazione dell'emergenza vento.

"Siamo sul posto e diverse squadre stanno già intervendo per portare la situazione alla normalità - ha spiegato il vigile del fuoco - ma siamo troppo pochi e sempre in pericolo. A Catania ci sono due squadre fuori operative ma non bastano. Tra l'altro non siamo coperti dall'Inail e lavorare in condizioni estreme come queste aumenta il rischio di infortuni. Catania, con questo clima, dovrebbe avere un organico e un parco mezzi degne di una città metropolitane ma ancora non è così. Siamo molto arrabbiati, perché vogliamo le giuste tutele e lavorare in sicurezza, con la nostra professionalità di sempre".