La proposta contro i vandali: affidare interventi ai privati

Affidare i parchi e molte strutture ricettive abbandonate ai privati. E' la proposta del comitato cittadino Romolo Murri, che chiede all' amministrazione di attivare la partnership con le aziende catanesi per permettere degli interventi di recupero all'interno dei grandi polmoni verdi della città come Parco Gioeni, parco degli Ulivi o il pazzo Lizzio. "Un piano - spiega il portavoce Vincenzo Parisi - che comporterebbe una riduzione dei costi per la collettività e una maggiore vigilanza di siti che troppe volte finiscono nel mirino di vandali e ladri".