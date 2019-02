Verde urbano, affidata ai privati gestione dell'area di via Empedocle

L'area a verde del Comune compresa tra via Etnea 628 e via Empedocle 62 è stata affidata in gestione per la manutenzione ordinaria con il ricorso alla sponsorizzazione. E' stata la Ibl Banca SpA, con sede a Roma, ad aggiudicarsi il bando pubblicato dall'Amministrazione comunale pubblicato dalla direzione gabinetto del sindaco diretto da Giuseppe Ferraro.

“Il rafforzamento della formula della sponsorizzazione - ha detto il sindaco Salvo Pogliese – è un modello di lavoro sul quale puntiamo per garantire ai nostri concittadini servizi, attività e interventi anche importanti senza gravare sulle casse comunali appesantite da enormi difficoltà. La collaborazione dei privati, già sperimentata con successo per il Capodanno ma anche per altre opere, è di concreto supporto per tanti settori dell'Amministrazione e per questi speriamo di avere sponsorizzati altri interventi come le rotatorie della circonvallazione, così da non gravare sulle casse comunali”.

L'attività di Ibl consisterà nella manutenzione ordinaria dell'area a verde dell'incrocio tra via Empedocle e via Etnea, riqualificata nei mesi scorsi, e sarà sottoposta al controllo del servizio Tutela e gestione del Verde pubblico della direzione comunale Ecologia e Ambiente.